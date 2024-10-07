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10:12, 7 октября 2024Бывший СССР

Правящая партия Грузии заявила о планах возобновить процедуру импичмента президенту

РИА: правящая партия Грузии возобновит процедуру импичмента президенту

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила о планах возобновить процедуру импичмента президенту республики Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

«Парламентское большинство приняло решение вновь возобновить процедуру импичмента», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Как добавил спикер, такое решение связано с продолжающимися зарубежными поездками Зурабишвили, которые она совершает без согласия главы правительства.

Ранее стало известно, что Зурабишвили не подписала закон о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, отмечается, что грузинский лидер вернула закон парламенту, который был впоследствии подписан спикером парламента.

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      Валентин Карант
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