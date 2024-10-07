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11:37, 7 октября 2024Бывший СССР

Премьер-министры Украины и Словакии встретились в Ужгороде

Премьер-министры Украины и Словаки Шмыгаль и Фицо встретились в Ужгороде

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

В Ужгороде началась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает «Общественное».

Сообщается, что они обсудят сотрудничество в сфере энергетической безопасности и инфраструктурные проекты.

«Сосредоточимся на обсуждении дорожной карты — плана совместных мероприятий, который подписали во время нашего первого заседания. Это, в частности, сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Значительная часть импорта электроэнергии на Украину идет из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи», — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что также планируется поднять вопрос усиления поддержки мирного плана президента Украины Владимира Зеленского и поддержки вступления Украины в Евросоюз.

Ранее Фицо заверил, что депутаты от его политсилы не поддержат в парламенте вступление Украины в НАТО. По его словам, принятие страны в альянс может означать начало третьей мировой войны.

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      Илья Таксюр
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