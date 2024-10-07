Президент Казахстана поздравил Путина с днем рождения

Лидер Казахстана Токаев поздравил президента России Путина с днем рождения

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимир Путина с днем рождения. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения», — говорится в публикации.

Содержание телеграммы не уточняется.

Ранее с днем рождения Путина поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сообщается, что в ходе телефонного разговора лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.