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19:27, 7 октября 2024Бывший СССР

Президент Казахстана поздравил Путина с днем рождения

Лидер Казахстана Токаев поздравил президента России Путина с днем рождения

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимир Путина с днем рождения. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения», — говорится в публикации.

Содержание телеграммы не уточняется.

Ранее с днем рождения Путина поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сообщается, что в ходе телефонного разговора лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

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      Глеб Палехов
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