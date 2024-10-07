Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:37, 7 октября 2024Бывший СССР

Президента Грузии назвали «рецидивисткой»

Спикер парламента Грузии назвал рецидивисткой президента республики
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Michael Buholzer / Reuters

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал рецидивисткой президента республики Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

«Она превратилась в рецидивистку по нарушениям конституции. Первое нарушение, это, безусловно, ее зарубежные визиты. Второе — это то, что она вновь не назначает послов», — рассказал Папуашвили.

Ранее спикер заявил, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» возобновит процедуру импичмента президенту. Как добавил Папуашвили, такое решение связано с продолжающимися зарубежными поездками Зурабишвили, которые она совершает без согласия главы правительства.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров раскрыл подходящий для России формат переговоров по Украине

      Двое детей заметили в продуктовом магазине редчайшее животное и спасли его

      Стало известно о нападениях банды неонацистов в российском городе

      Летевший на Бали самолет сменил курс из-за неработающих туалетов

      Называющая себя матерью детей Дурова женщина оценила возможность дать интервью Собчак

      Лавров раскрыл реакцию России на разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием

      VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

      Врач дал рекомендации по выбору идеальных линз для очков

      Россиянин показал правильный отбор футбольного мяча и сломал ногу школьнику

      Популярная актриса пришла на вечеринку в прозрачном платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше