При атаке украинского дрона пострадал водитель движущегося автомобиля

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке украинского БПЛА водителе

В Белгородской области при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал водитель движущегося автомобиля. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сразу пять дронов ВСУ нанесли удары по нашей области. Ранен мужчина. На участке автодороги Никольское — Муром движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Пострадал водитель», — написал чиновник.

Получившего ранения мирного жителя доставляют в больницу Белгорода. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ранения грудной клетки, живота и ног.

Еще три населенных пункта — села Тишанка, Вязовое и Новостроевка-Первая — также были атакованы беспилотниками. По словам главы области, в Тишанке повреждения получило здание социального объекта.

В этот же день стало известно, что украинский дрон ударил по школе в селе Вязовое. Отмечается, что детей в момент удара в школе не было, так как их перевели на дистанционное обучение.