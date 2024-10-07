Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 7 октября 2024Россия

При атаке украинского дрона пострадал водитель движущегося автомобиля

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке украинского БПЛА водителе

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Белгородской области при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал водитель движущегося автомобиля. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сразу пять дронов ВСУ нанесли удары по нашей области. Ранен мужчина. На участке автодороги Никольское — Муром движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Пострадал водитель», — написал чиновник.

Получившего ранения мирного жителя доставляют в больницу Белгорода. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ранения грудной клетки, живота и ног.

Материалы по теме:
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
7 августа 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024

Еще три населенных пункта — села Тишанка, Вязовое и Новостроевка-Первая — также были атакованы беспилотниками. По словам главы области, в Тишанке повреждения получило здание социального объекта.

В этот же день стало известно, что украинский дрон ударил по школе в селе Вязовое. Отмечается, что детей в момент удара в школе не было, так как их перевели на дистанционное обучение.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

      VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

      Фекальный коллапс в квартире в российском городе попал на видео

      Прокуратура начала проверку россиянина за поджог квартиры бабушки-ветерана войны

      Москвичам спрогнозировали первые заморозки

      В США признали ограниченность своего влияния в мире

      Врач назвал опасным популярный способ похудения

      Европейская авиакомпания посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над Россией

      Москва назвала основу урегулирования конфликта в Карабахе

      При атаке украинского дрона пострадал водитель движущегося автомобиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше