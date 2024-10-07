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13:46, 7 октября 2024Россия

ВСУ ударили по российской школе

Shot сообщил об ударе дрона ВСУ по школе в Белгородской области
Архивный кадр

Архивный кадр. Фото: Павел Колядин / ТАСС

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по школе в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По их данным, украинский дрон атаковал школу в селе Вязовое Краснояружского района. Детей в момент удара в школе не было, так как их перевели на дистанционное обучение.

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Предварительно, пострадавших при атаке нет.

В конце сентября ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской Запорожской области. Под атаку попал стадион, находящийся на территории учебного учреждения. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

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      Никита Абрамов
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