ВСУ ударили по российской школе

Shot сообщил об ударе дрона ВСУ по школе в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по школе в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По их данным, украинский дрон атаковал школу в селе Вязовое Краснояружского района. Детей в момент удара в школе не было, так как их перевели на дистанционное обучение.

Предварительно, пострадавших при атаке нет.

В конце сентября ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской Запорожской области. Под атаку попал стадион, находящийся на территории учебного учреждения. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей, сообщил глава региона Евгений Балицкий.