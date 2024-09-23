ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области

Глава Запорожской области Балицкий: ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.

«Киевский режим совершил обстрел территории стадиона действующей средней школы Каменки-Днепровской. На момент обстрела в здании школы находилось 148 человек, из них 106 детей», — сообщил политик.

Он добавил, что дети покинули школу и спрятались в безопасном месте, и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Как сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации, украинские военные нанесли удары по городам снарядами, которые стоят на вооружении стран НАТО.