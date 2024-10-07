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11:02, 7 октября 2024Из жизни

Пропавшая 50 лет назад женщина оказалась жертвой маньяка

В США смогли идентифицировать жертву маньяка, исчезнувшую в 1974 году

Фото: EPG_EuroPhotoGraphics / Shutterstock / Fotodom

В США полицейские установили личность женщины, чьи останки нашли 50 лет назад. Об этом пишет South Carolina Public Radio.

В 1977 году работник, расчищавший заросли рядом с оврагом Гус-Крик в городе Норт-Чарльстон наткнулся на разбросанные по кустам части человеческого тела. Патологоанатомы не смогли установить пол жертвы. Лишь спустя 40 лет останки перевезли в Университет Северного Техаса, где базируется Центр криминальной антропологии. Исследователи смогли определить, что биоматериал принадлежит темнокожей женщине 30-60 лет небольшого роста. После этого тело женщины отправили во Флориду, где криминалисты произвели реконструкцию внешности американки. В это же время агенты ФБР пытались найти ее возможных родственников при помощи ДНК.

В итоге женщину идентифицировали как одну из жертв известного маньяка Сэмюэла Литтла, на счету у которого не меньше 90 женщин. 51-летнюю Леолу Этту Брайант в последний раз видели в марте 1974 года в одном из баров Норт-Чарлстона, где она, по всей видимости, и встретила Литтла. Перед смертью, уже после ареста, Литтл рисовал портреты всех, над кем совершил расправу. Среди этих изображений оказался и портрет пропавшей Брайант. Однако из-за промежутка в несколько лет между появлением исчезнувшей в баре и обнаружением ее останков связать этот случай с Литтлом долго не удавалось.

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      Антонина Черташ
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