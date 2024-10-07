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14:46, 7 октября 2024Путешествия

Пропустившим бархатный сезон россиянам дали советы по отдыху в ноябре

«Туту»: россиянам посоветовали отдохнуть в ноябре в Пятигорске и Казани
Выборг

Выборг. Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Россиянам, пропустившим бархатный сезон на курортах, дали советы по отдыху в ноябре в стране. Об этом говорится в материале «Туту», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты отмечают, что искупаться в море уже не получится, поэтому стоит отдать предпочтение прогулкам по городу. К примеру, можно посетить Пятигорск, подняться на Машук и увидеть все краски осени. Кроме того, специалисты предлагают отправиться в Калининград. Погода в ноябре там непредсказуема, однако при наличии солнечных дней нужно непременно брать билеты.

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Следующим в списке идет Казань, богатая мечетями и православными храмами. «В Казани есть все для идеального путешествия. В солнечные дни отправляйтесь изучать достопримечательности: кремль, улицу Баумана, мечеть Кул-Шариф и башню Сююмбике», — указано в сообщении.

Наконец, эксперты советуют насладиться атмосферой средневековой Европы в Выборге и полюбоваться столицей закатов — Нижним Новгородом.

Ранее сообщалось, что к Новому году стоимость отдыха за границей увеличится минимум на 30 процентов. Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Таиланд и Мальдивы.

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      Марк Успенский
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