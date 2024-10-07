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17:52, 7 октября 2024Ценности

Роберт Паттинсон снялся в рекламе модного бренда

38-летний британский актер Роберт Паттинсон снялся в рекламе бренда Dior

Кадр: dior.com

Британский актер, манекенщик и музыкант Роберт Паттинсон снялся в рекламе французского модного бренда Dior. Соответствующие кадры появились на сайте марки.

38-летний артист примерил несколько образов из новой коллекции Dior Icons. Он предстал перед камерой в классическом черном костюме и примерил синие брюки с широкими штанинами в сочетании с рубашкой поло и курткой из хлопка и кашемира.

Кроме того, актер надел серый трикотажный жилет с кремовыми брюками и бежевым плащом. При этом в одном из образов он позировал играя на гитаре.

В декабре прошлого года маникюр Роберта Паттинсона на обложке журнала ODDA вызвал ажиотаж в сети.

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      Алина Гостева
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