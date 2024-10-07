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10:11, 7 октября 2024Экономика

Россия нашла оборудование для АЭС в Турции

Новак: Россия нашла оборудование для АЭС в Турции вместо непоставленного Siemens
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия нашла оборудование для строительства АЭС «Аккую» в Турции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя властей, немецкая Siemens нарушила свои обязательства по поставке оборудования для атомной электростанции. Переговоры с компанией результатов не дали, и российской стороне пришлось искать замену среди поставщиков в других юрисдикциях.

«Несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны — компания Siemens — нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования. Оно хоть и не является критическим, но значимо для проекта», — пояснил Новак.

«Аккую» — первая атомная электростанция Турции, которую строят по проекту «Росатома». Москва и Анкара согласовали проект еще в 2010 году. По прогнозам, АЭС будет закрывать до 10 процентов спроса на электроэнергию в стране.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что третьи страны ограничивают поставки, ухудшают взаиморасчеты и разрушают логистику при строительстве АЭС «Аккую». Так, например, США пытаются повлиять на проект, арестовывая деньги при расчетах, отметил представитель компании.

В апреле 2023 года Лихачев говорил, что физический пуск АЭС запланирован на 2024 год, а уже в 2025 году предприятие должно устойчиво выдавать электроэнергию. Глава «Росатома» отметил, что соответствующие сроки зафиксированы в договоренностях между странами в рамках межправительственных соглашений.

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      Вячеслав Агапов
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