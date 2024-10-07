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15:11, 7 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о скором росте пенсий

Силуанов: пенсии в России будут проиндексированы на уровень инфляции с января
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российские власти проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции с января 2025 года. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства пояснил, что речь идет о соцвыплатах работающим и неработающим пенсионерам. Со следующего года эта мера (индексация выплат работающим пожилым россиянам) начнет реализовываться. Индексации пенсий проведут с учетом темпов роста потребительских цен в России в 2024 году. «Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции», — резюмировал Силуанов.

Возобновление индексации социальных выплат работающим в России пенсионерам предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Эта мера, как уточнялось, начнет реализовываться впервые с 2025 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в стране по итогам этого года составит 7,3 процента. В Центробанке также ожидают, что темпы роста потребительских цен в России к концу декабря окажутся выше диапазона 6,5-7 процентов годовых.

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