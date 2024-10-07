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14:37, 7 октября 2024Ценности

Россиянам показали завтрак за 72 тысячи рублей в столичном ресторане

Россиянам показали завтрак за 72 тысячи рублей в столичном ресторане «Белуга»

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянам показали завтрак за десятки тысяч рублей в московском ресторане «Белуга». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Трапезник».

Согласно посту, в «Завтрак Бурлака», который подают в столичном заведении за 72 тысячи рублей, входят килограмм осетровой икры, литр водки, картошка с укропом и маслом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы, яйца с майонезом, а также нарезной батон, черный хлеб, консервы, расстегай, оладьи и килька.

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«Как выглядит самая дорогая ресторанная позиция в стране», — описывает меню автор канала.

В ноябре 2021 года депутата Виталия Милонова разочаровали еда и кофе в буфете Госдумы. Он признался, что во время обеденного перерыва вместо буфета посещает другие кафе вблизи Госдумы или покупает шаверму.

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      Карина Черных
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