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13:42, 7 октября 2024Экономика

Россияне резко расхотели покупать зарубежное жилье

«Ъ»: спрос россиян на зарубежную недвижимость упал на 25-40 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В третьем квартале 2024 года россияне резко расхотели покупать зарубежное жилье — спрос на иностранную недвижимость сократился на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Такие данные приводит сервис по подбору объектов Prian.ru, пишет «Коммерсантъ».

Отрицательную динамику отмечают и в брокерской компании Tranio — там говорят, что с января по сентябрь русскоязычный спрос снизился на 8,2 процента год к году. Аналогичную тенденцию видят также в NF Group и Nevestate. Причинами этому специалисты называют геополитическую напряженность и нестабильность рубля.

Наиболее востребованной у россиян страной для поиска недвижимости остается Турция. Однако спрос на нее за год упал в два раза, подчеркнули в Prian.ru. На второе по популярности направление — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — спрос снизился на треть.

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Часть турецкого спроса, по мнению экспертов, переориентировалось на Юго-Восточную Азию. Так, интерес к недвижимости в Таиланде с сентября 2023 года по сентябрь 2024-го вырос на 47 процентов, рассказали в Tranio. Другим востребованным направлением в регионе оказалась Индонезия — в частности Бали.

Специалисты не исключают, что в четвертом квартале 2024 года спрос на иностранную недвижимость стабилизируется. Подстегнуть интерес россиян могут геополитические события — как позитивные, так и негативные. Но даже вне зависимости от этого зарубежное жилье сейчас часто выступает как инвестиция, альтернатив которой не так много, заключили эксперты.

Ранее стало известно, что интерес москвичей в недвижимости в Турции достиг исторических минимумов. Эксперты связывают такую динамику с экономической нестабильностью и изменениями на международном рынке.

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      Нина Ташевская
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