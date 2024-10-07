69-я параллель
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16:34, 7 октября 202469-я параллель

Россиянин произнес одно слово и обратил в бегство четырех диких хищников

В Карелии инспектор нацпарка одним словом обратил в бегство медведицу и медвежат

В Карелии инспектор нацпарка «Водлозерский» Михаил Павлов произнес одно слово и обратил в бегство четырех диких хищников — медведицу с тремя медвежатами. Видео инцидента опубликовано в группе национального парка во «ВКонтакте».

На выложенных кадрах видно, что при виде человека медведи в настороженности застыли на задних лапах, и когда инспектор парка произносит слово «уходи», животные в панике убегают в лесную чащу. Павлов провожает медведей фразой «приятно было познакомиться».

Отмечается, что встреча с хищниками произошла в тот момент, когда инспекторы прибыли изучить фотоловушки — специалисты парка хотели понять, появляются ли медведи в исследуемой местности, и застали их лично.

Ранее сообщалось, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа решили научить жителей региона пугать самых крупных хищников суши.

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      Марк Леонов
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