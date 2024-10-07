Российские войска ударили по двум военным аэродромам в зоне СВО

Минобороны России отчиталось об ударах по двум военным аэродромам в зоне СВО

Российские войска ударили по двум военным аэродромам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, в атаке принимали участие ракетные войска, авиация и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Помимо того, поразить удалось склады, места хранения БПЛА, скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, а также израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42, добавили в оборонном ведомстве.

В этот же день стало известно, что российские войска взяли под контроль Гродовку в Донецкой народной республике (ДНР). В Минобороны подчеркнули, что контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр».