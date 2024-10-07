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17:05, 7 октября 2024Экономика

Российских губернаторов призвали экономить и не тратиться на мегастройки

Матвиенко призвала губернаторов экономить и не соревноваться в строительстве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала российских губернаторов экономить средства, в том числе при строительстве спортивных объектов, и не соревноваться друг с другом в таких вопросах. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. Особенно обращаюсь к региональным властям», — сказала спикер СФ, отметив, что сэкономленные средства стоит направлять на решение острых вопросов, а соревнования «кто круче построит дворец спорта» не нужны, поскольку приводят к огромным тратам в том числе на содержание объектов.

По ее словам, следует уходить от практики мегастроек, когда возводятся дворцы, сопоставимые по масштабам с московскими Лужниками, акцент же нужно делать на максимальной доступности спортивных объектов для людей. «Это касается и всех других сфер», — подчеркнула Матвиенко.

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      Дмитрий Воронин
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