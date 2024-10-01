В одном российском регионе возник бум строительного жилья

Темпы строительства многоквартирных домов на Кавказе выросли в 1,5 раза за год

В Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается бум многоквартирного жилищного строительства, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование KEY CAPITAL и ЕИСЖС.

Темпы строительства за год в этом регионе выросли в 1,5 раза за год. Если в сентябре 2024 года застройщики возводили здесь 3,98 миллиона квадратных метров жилья, в 2023-м этот показатель составлял 2,54 миллиона квадратных метров.

Площадь строительства в округе за год увеличилась на 57 процентов. При этом в среднем по России этот же показатель вырос на 13 процентов.

Темпы строительства на Северном Кавказе продолжат расти, уверены аналитики KEY CAPITAL. По словам генерального директора компании Ольги Гусевой, долгие годы в южных регионах России доминировало индивидуальное жилищное строительство. Эту ситуацию изменили программы поддержки ипотечного спроса на многоквартирные дома.

На Дальнем Востоке прирост строительства составил 35 процентов, в Уральском федеральном округе — 29 процентов, в Южном — 12 процентов, в Приволжском — 9 процентов. В Северо-Западном округе площадь строительства осталась на прежнем уровне.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее стало известно о росте предложения в высотных жилых комплексах и проектах апартаментов в столице. С 2021 года показатель вырос увеличилась с 4,1 до 13,3 процента — такую долю квартиры в домах с 45 и выше этажами занимают среди других предложений жилья.