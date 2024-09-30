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09:50, 30 сентября 2024Экономика

Москвичи бросились скупать квартиры в небоскребах

В столице предложение жилья в небоскребах выросло на 10 процентов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

С 2021 года в Москве доля предложения в высотных жилых комплексах и проектах апартаментов (45 этажей и выше) увеличилась с 4,1 до 13,3 процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на анализ компаний «НДВ Супермаркет недвижимости» и Upside Development.

Основная доля предложения башен приходится на бизнес-класс (76 процентов). За три года стоимость квадратного метра в небоскребах увеличилась на 21,9 процента, до 499,3 тысячи рублей. Больше всего ростом отметился комфорт-класс, где цены увеличилась со 172,2 до 332,4 тысячи рублей (плюс 93 процента). В бизнес-классе стоимость квадратного метра выросла на 47,1 процента, в премиум-сегменте — на 10,9 процента.

В столице также наблюдается заметный рост объемов высотного строительства. Объем предложения в этом сегменте в целом увеличился в 4,3 раза — с 87,7 тысячи квадратного метра до 379,3 тысячи квадратного метра.

Ранее стало известно, что аренда самых высоких апартаментов делового центра «Москва-Сити» на сутки обойдется в 13 тысяч рублей. Речь идет о студии на 83-м этаже одной из башен, площадь объекта составляет 50 квадратных метров.

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      Мария Черкасова
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