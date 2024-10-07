Российский самолет на полпути экстренно вернулся в аэропорт

72.ru: летевший в Надым самолет «Ямала» экстренно вернулся в аэропорт Тюмени

Самолет российской авиакомпании «Ямал» на полпути экстренно вернулся в аэропорт вылета. Об этом пишет портал 72.ru.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, летевшим из Тюмени в Надым. В тюменской воздушной гавани пояснили, что возврат рейса произошел по технической причине. Представители перевозчика ситуацию не прокомментировали.

Тем временем в тюменской транспортной прокуратуре отметили, что посадка вернувшегося самолета прошла благополучно. Пассажиров отправят в Надым резервным бортом.

В начале октября летевший в Калининград самолет российской авиакомпании экстренно сменил курс и сел в другом городе. Причиной аварийной посадки стало срабатывание датчика неисправности шасси.

