Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:26, 7 октября 2024Путешествия

Российский самолет на полпути экстренно вернулся в аэропорт

72.ru: летевший в Надым самолет «Ямала» экстренно вернулся в аэропорт Тюмени

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании «Ямал» на полпути экстренно вернулся в аэропорт вылета. Об этом пишет портал 72.ru.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, летевшим из Тюмени в Надым. В тюменской воздушной гавани пояснили, что возврат рейса произошел по технической причине. Представители перевозчика ситуацию не прокомментировали.

Тем временем в тюменской транспортной прокуратуре отметили, что посадка вернувшегося самолета прошла благополучно. Пассажиров отправят в Надым резервным бортом.

В начале октября летевший в Калининград самолет российской авиакомпании экстренно сменил курс и сел в другом городе. Причиной аварийной посадки стало срабатывание датчика неисправности шасси.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Разгорается все сильнее». На нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар. В Феодосии идет эвакуация жителей

      Российские морпехи рассказали о боях с ВСУ в Курской области

      Дуа Липа показала фото в откровенном кожаном наряде

      Во время рейда по двум российским вокзалам иностранных работников уличили в нарушениях

      Жителям одного региона РФ пообещали 3 миллиона за подписание контракта на участие в СВО

      Грумер назвала пять худших пород собак для дома

      Глава Феодосии раскрыл подробности о пожаре на нефтебазе

      Республиканцы пожаловались на возможность проиграть из-за заявлений Трампа

      В США назвали удар Ирана по Израилю отчаянием

      Раскрыт способ избавиться от изжоги без лекарств

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше