Летевший в Калининград самолет экстренно сменил курс и сел в другом городе

Летевший в Калининград самолет совершил аварийную посадку в Москве

Летевший в Калининград самолет российской авиакомпании экстренно сменил курс и сел в другом городе. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел со следовавшим из Москвы Boeing 737 во вторник, 1 октября. Отмечается, что пассажирскому лайнеру пришлось совершить аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

«Причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси», — говорится в сообщении.

Ранее направлявшийся за рубеж самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте из-за больного пассажира на борту. Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся в Ташкент из Москвы воздушным судном 28 сентября.