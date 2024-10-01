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11:43, 1 октября 2024Путешествия

Летевший в Калининград самолет экстренно сменил курс и сел в другом городе

Летевший в Калининград самолет совершил аварийную посадку в Москве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Калининград самолет российской авиакомпании экстренно сменил курс и сел в другом городе. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел со следовавшим из Москвы Boeing 737 во вторник, 1 октября. Отмечается, что пассажирскому лайнеру пришлось совершить аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

«Причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси», — говорится в сообщении.

Ранее направлявшийся за рубеж самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте из-за больного пассажира на борту. Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся в Ташкент из Москвы воздушным судном 28 сентября.

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      Фариза Бацазова
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