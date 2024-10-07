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20:45, 7 октября 2024Силовые структуры

Российский военный год уклонялся от службы и получил 5,5 года колонии

В Томске военного приговорили к 5,5 года за уклонение от службы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военного Кирилла Зиновьева, временно уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 1 мая 2023 года мужчина не вернулся из отпуска на службу, чтобы отдохнуть в Кемерово. Полицейские поймали его лишь спустя год.

Военный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее этим же судом был вынесен приговор военному Артему Винокурову за самовольное оставление части. Мужчина впоследствии добровольно прибыл в военную комендатуру, суд приговорил его к 5,5 года колонии.

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      Екатерина Кашурникова
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