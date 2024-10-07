Российский военный год уклонялся от службы и получил 5,5 года колонии

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военного Кирилла Зиновьева, временно уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.
По данным ведомства, 1 мая 2023 года мужчина не вернулся из отпуска на службу, чтобы отдохнуть в Кемерово. Полицейские поймали его лишь спустя год.
Военный будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Ранее этим же судом был вынесен приговор военному Артему Винокурову за самовольное оставление части. Мужчина впоследствии добровольно прибыл в военную комендатуру, суд приговорил его к 5,5 года колонии.