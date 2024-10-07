Минобороны: Россию захотели лишить членства в КЗХО после провокации Украины

После провокации Украины, включающей применение отравляющих веществ, будет вынесено решение о лишении России членства в Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

«Предположительно будет вынесено решение о лишении России членства в Конвенции со всеми вытекающими последствиями, включая лишение права голоса, возможности избираться и занимать какие-либо должности в составе исполнительных органов», — отметил генерал-лейтенант.