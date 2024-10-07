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21:20, 7 октября 2024Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» в откровенном наряде пришла на гонки

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 366 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», посетила гонки по бездорожью, прокатившись на одном из автомобилей. При этом она предстала на размещенных кадрах в сером спортивном бюстгальтере с глубоким декольте бренда Tommy Hilfiger, ультракоротком кроп-топе в полоску и черных легинсах.

Кроме того, сетевая знаменитость дополнила образ красными акцентами. Она надела бейсболку, часы и кроссовки данного цвета, а также нанесла на губы помаду аналогичного оттенка.

Ранее в октябре бразильская модель и бывший советник парламента Дениз Роша, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», похвасталась фигурой в купальнике.

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      Алина Гостева
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