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01:00, 7 октября 2024Ценности

«Самая сексуальная юристка в мире» похвасталась фигурой в бикини

Фото: @deniserosha.video

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», отправилась на отдых в штат Сан-Паулу. На размещенном снимке она позировала в отеле AX Hospedagens, расположенном в муниципалитете Тамбау.

Так, блогерша предстала перед камерой в полный рост в бикини песочного оттенка. В то же время она надела бежевый кардиган, бейсболку в тон и шлепанцы оттенка золотистый металлик. Кроме того, Роша примерила массивные солнцезащитные очки и накрасила губы вишневой помадой.

В сентябре канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, снялась в откровенном образе и порадовала фанатов.

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      Карина Черных
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