«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в обнажающем грудь корсете

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя спортсменка поделилась серией снимков, на которых предстала в обнажающем грудь белом корсете и черной мини-юбке, оформленной в белых горох. При этом она примерила открытые туфли в тон верху своего наряда и дополнила внешний вид очками с прозрачными линзами.

Поклонники восхитились фотосессией девушки в комментариях под постом, который набрал 100 тысяч лайков. «Такая красивая», «Потрясающая девушка», «Богиня», «Самая горячая девушка в мире», «Невероятное тело», — высказывались они.

Ранее бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша показала фигуру в откровенном виде. На размещенном фото 40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали самой сексуальной юристкой в мире, позировала у скалы в крошечном бикини.