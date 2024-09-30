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04:01, 30 сентября 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в обнажающем грудь корсете

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя спортсменка поделилась серией снимков, на которых предстала в обнажающем грудь белом корсете и черной мини-юбке, оформленной в белых горох. При этом она примерила открытые туфли в тон верху своего наряда и дополнила внешний вид очками с прозрачными линзами.

Поклонники восхитились фотосессией девушки в комментариях под постом, который набрал 100 тысяч лайков. «Такая красивая», «Потрясающая девушка», «Богиня», «Самая горячая девушка в мире», «Невероятное тело», — высказывались они.

Ранее бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша показала фигуру в откровенном виде. На размещенном фото 40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали самой сексуальной юристкой в мире, позировала у скалы в крошечном бикини.

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      Карина Черных
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