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05:12, 27 сентября 2024Ценности

«Самая сексуальная юристка в мире» показала фигуру в крошечном бикини

Дениз Роша

Дениз Роша. Фото: @deniserocha.oficial

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша показала фигуру в крошечном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», снялась у скалы на местном пляже. Она позировала в полный рост в вязаном красном бикини, которое состояло из топа с чашками в виде цветов и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах.

При этом данный наряд обнажил пирсинг в пупке бразильянки и татуировки на бедре и в паховой области.

Ранее в сентябре американская исследовательница дикой природы, геолог, дайвер и модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная в мире ученая», показала фото в откровенном наряде.

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      Карина Черных
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