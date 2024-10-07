Семь врачей пропустили агрессивный рак у 18-летней девушки

Mail Online: семь врачей приняли рак у 18-летней девушки за легкое недомогание

В 2020 году 18-летней девушки по имени Руби Фуллер не стало после того, как семь врачей пропустили у нее агрессивный рак, списав плохое самочувствие на легкое недомогание. Историю девушки рассказало издание Mail Online.

Когда Фуллер было 17 лет, она стала замечать, что быстро устает, ее плечо часто болит, а лицо опухает. В течение трех месяцев она посетила нескольких врачей, но все восприняли жалобы девушки несерьезно. Например, боль в плече они приняли за последствие ношения тяжелого школьного рюкзака, а отечность списали на аллергию, от которой ей прописали антигистаминные препараты и стероиды.

Мать девушки была настолько обеспокоена ее состоянием, что напрямую спросила врача, может ли у ее дочери быть рак. Врач ответил, что она слишком молода для такой болезни. Такой же ответ женщина услышала еще от шести докторов.

Эти ответы не устроили женщину, и она сама продолжила искать причину плохого самочувствия дочери. «Я погуглила симптомы Руби и прочитала о случаях рака легких, когда опухоль, давящая на вену в груди, может вызвать отек. Поэтому мы снова пошли к врачу. Но и в этот раз над нами посмеялись. В то же время состояние дочери ухудшалось», — рассказала мать Фуллер.

Восьмой врач, к которому они обратились, обеспокоился увеличенным лимфоузлом и синяками на животе девушки. Ее направили на специализированное обследование, которое выявило острую лимфобластную Т-клеточную неходжкинскую лимфому третьей стадии. Оказалось, что в груди девушки была опухоль размером почти девять сантиметров.

Девушка перенесла химиотерапию и трансплантацию стволовых клеток. Прогнозы были обнадеживающими, и в марте 2020 года ее выписали. Однако через шесть недель у нее случился рецидив. Фуллер не стало три недели спустя.

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