Соратник Кадырова прокомментировал высказывания чеченского учителя о «гуманоиде»-Иисусе

В Чечне сообщили об увольнении учителя за слова о «гуманоиде»-Иисусе

В Чечне прокомментировали пренебрежительные высказывания о христианстве уроженца республики Мансура Жабраилова. Этому посвящен видеоролик, который записал и выложил в Telegram министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Вечером 6 октября внимание на деятельность Жабраилова обратил журналист Роман Голованов. Он также опубликовал материалы, где Жабраилов, которого журналист называет школьным учителем, оскорбляет христианство. В частности, он называет Иисуса «греческим гуманоидом», а христиан — «троебожниками». Вероятно, под этим подразумевает несоответствие, по мнению Жабраилова, троицы таухиду — исламскому понятию единобожия. Использование слова «гуманоид», возможно, обусловлено непониманием им двойственной природы Иисуса, как то считается в христианстве.

Дудаев сообщил, что Джабраилов был задержан еще во второй половине сентября. «Этот человек уволен из системы образования», — отметил он и назвал высказывания учителя провокационными.

Кроме того, 23 сентября в отношении Джабраилова были начаты следственные действия, а его высказывания направлены в Ставрополь для проведения религиоведческой экспертизы, продолжил чеченский министр. «Нет никаких сомнений, что этот человек получит самое строгое наказание в рамках закона», — подчеркнул он.

В то же время Дудаев ответил Голованову, который обвинил правоохранителей в том, что они не отреагировали на слова Джабраилова. Эти данные не соответствуют действительности, сказал министр.

Ранее в суд поступило новое уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, который был осужден за сжигание Корана. Сейчас мужчина обвиняется в государственной измене. Следствие установило, что в марте 2023 года Журавель инициировал сотрудничество с украинскими спецслужбами.

