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10:01, 3 октября 2024Силовые структуры

Дело о госизмене осужденного за поджог Корана Никиты Журавеля поступило в суд

В Волгоградский облсуд поступило дело о госизмене сжегшего Коран Журавеля
Начало событий в новости Осужденный за поджог Корана Никита Журавель предстанет перед судом за госизмену

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Волгоградский областной суд поступило дело о госизмене, возбужденное в отношении сжегшего Коран Никиты Журавеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, Журавель инициировал сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). В марте 2023 года он отправил ему видео с железнодорожным составом, который перевозил военную технику Вооруженных сил России и самолеты военного назначения. Кроме того, Журавель передал данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей.

Информация о том, что Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении осужденного Журавеля, появилась утром 3 октября.

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      Анна Габай
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