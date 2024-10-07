Соседи подожгли женщину за колдовство

В Индии сельчане обвинили женщину в использовании черной магии и подожгли ее

В Индии женщину низшей касты подожгли ее соседи, жившие в той же деревне. Об этом пишет The Hindu.

Случай произошел 3 октября в селе Катараи, штат Телингана. На 45-летнюю Д. Муттаву напали сельчане. Они обвинили ее в использовании колдовства и черной магии, а затем стали бить женщину палками. Не удовлетворившись этим, кто-то из соседей облил ее керосином и поджег. Муттаву доставили в больницу с серьезными ожогами, но медики не смогли ее спасти.

После произошедшего 50-летней муж жертвы отправился в полицию и заявил о преступных действиях соседей. По итогам разбирательства были арестованы пять человек. Вскоре им будут предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в штате Мэн, США, мужчина поджег дом родителей возлюбленной из-за ссоры с ней. Устроив пожар, он решил предупредить о нем девушку, и та спасла родственников.