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20:04, 7 октября 2024Из жизни

Соседи подожгли женщину за колдовство

В Индии сельчане обвинили женщину в использовании черной магии и подожгли ее

Фото: D_odin / Shutterstock / Fotodom

В Индии женщину низшей касты подожгли ее соседи, жившие в той же деревне. Об этом пишет The Hindu.

Случай произошел 3 октября в селе Катараи, штат Телингана. На 45-летнюю Д. Муттаву напали сельчане. Они обвинили ее в использовании колдовства и черной магии, а затем стали бить женщину палками. Не удовлетворившись этим, кто-то из соседей облил ее керосином и поджег. Муттаву доставили в больницу с серьезными ожогами, но медики не смогли ее спасти.

После произошедшего 50-летней муж жертвы отправился в полицию и заявил о преступных действиях соседей. По итогам разбирательства были арестованы пять человек. Вскоре им будут предъявлены обвинения.

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      Антонина Черташ
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