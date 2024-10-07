13-летняя девочка расправилась с сестрой из-за спора о смыве в туалете

В США 13-летняя девочка зарезала младшую сестру из-за спора о смыве в туалете

В штате Мичиган, США, девочка расправилась с семилетней сестрой во время ссоры. Об этом сообщает Fox 2.

Утром родители сестер ушли из дома и оставили 13-летнюю дочь следить за младшей. Сообщается, что спор между девочками начался с записки, оставленной в ванной. Ее точное содержание не раскрывается, однако известно, что речь шла о смыве в туалете.

Старшая сестра настолько разозлилась на младшую, что подкараулила ее у ванны и напала на нее с двумя ножами. После этого она сразу позвонила отцу и в полицию и рассказала, что сделала. Семилетняя девочка получила десять ножевых ранений. Спасти ее не удалось. Старшей сестре предъявили несколько обвинений, она предстанет перед судом.

Родители признались, что не ожидали такого агрессивного поведения от дочери. По их словам, она всегда отличалась спокойным характером и никогда не создавала никаких проблем. Девушка, знакомая с сестрами, отметила, что они общались как близкие подруги и часто играли вместе без каких-либо инцидентов.

Ранее сообщалось, что в штате Мэн, США, мужчина поджег дом родителей возлюбленной из-за ссоры с ней. Устроив пожар, он решил предупредить о нем девушку, и она спасла родственников.