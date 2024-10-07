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17:27, 7 октября 2024Из жизни

13-летняя девочка расправилась с сестрой из-за спора о смыве в туалете

В США 13-летняя девочка зарезала младшую сестру из-за спора о смыве в туалете
СюжетПожары в США:

Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

В штате Мичиган, США, девочка расправилась с семилетней сестрой во время ссоры. Об этом сообщает Fox 2.

Утром родители сестер ушли из дома и оставили 13-летнюю дочь следить за младшей. Сообщается, что спор между девочками начался с записки, оставленной в ванной. Ее точное содержание не раскрывается, однако известно, что речь шла о смыве в туалете.

Старшая сестра настолько разозлилась на младшую, что подкараулила ее у ванны и напала на нее с двумя ножами. После этого она сразу позвонила отцу и в полицию и рассказала, что сделала. Семилетняя девочка получила десять ножевых ранений. Спасти ее не удалось. Старшей сестре предъявили несколько обвинений, она предстанет перед судом.

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Родители признались, что не ожидали такого агрессивного поведения от дочери. По их словам, она всегда отличалась спокойным характером и никогда не создавала никаких проблем. Девушка, знакомая с сестрами, отметила, что они общались как близкие подруги и часто играли вместе без каких-либо инцидентов.

Ранее сообщалось, что в штате Мэн, США, мужчина поджег дом родителей возлюбленной из-за ссоры с ней. Устроив пожар, он решил предупредить о нем девушку, и она спасла родственников.

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      Юлия Юткина
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