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15:33, 9 сентября 2024Из жизни

Мужчина поссорился с возлюбленной и поджег дом ее родителей

В США мужчина поджег дом родителей возлюбленной из-за ссоры с ней

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В штате Мэн, США, мужчина поджег дом родителей возлюбленной и предупредил ее об этом. Об этом сообщает ABC 7.

50-летний Леонард Джонс и его партнерша поссорились, пока он гостил у нее дома. Пара ругалась так бурно, что соседям пришлось вызвать полицию.

Однако как только полицейские уехали, ссора Джонса и его партнерши продолжилась. Внезапно мужчина поднялся на верхний этаж и, спустившись через некоторое время, сказал ей вызвать пожарных. Она почувствовала запах гари, последовала его совету, а также вышла из дома сама и вывела родственников.

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В итоге пожар оказался настолько сильным, что его едва потушили 70 пожарных. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Джонсу предъявили обвинение в поджоге при отягчающих обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее мужчина после проигрыша устроил пожар в игорном заведении. Предположительно, он запер двери и разлил по залу горючее вещество, а затем поджег его, но не смог выбраться из огня.

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      Юлия Юткина
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