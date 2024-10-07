США потратили рекордную сумму на военную помощь Израилю

AP: США потратили рекордные $17,9 млрд на помощь Израилю с 7 октября 2023 года

США потратили рекордную сумму в размере не менее 17,9 миллиарда долларов на военную помощь Израилю с тех пор, как 7 октября 2023 года началась война в Газе и привела к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом стало известно из отчета проекта «Стоимость войны» Университета Брауна, сообщает Associated Press (AP).

Дополнительные 4,86 ​​миллиарда долларов выделили на активизацию военных операций США в регионе после нападения на Израиль радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Эта статья бюджета включает расходы на возглавляемую ВМС кампанию по подавлению ударов по торговому судоходству со стороны йеменских хуситов, которые проводят их в знак солидарности с ХАМАС.

В докладе уточняется, что Израиль является крупнейшим получателем военной помощи США в истории, получив с 1959 года 251,2 миллиарда долларов с поправкой на инфляцию. Кроме того, 17,9 миллиарда долларов, потраченных с 7 октября 2023 года, являются самой большой военной помощью, отправленной Израилю за один год.

«Значительную часть поставленного США в этом году оружия составляли боеприпасы — от артиллерийских снарядов до 2000-фунтовых противобункерных ракет и высокоточных управляемых бомб», — говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галантом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Встреча состоится 9 октября в США.