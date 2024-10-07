Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:46, 7 октября 2024Мир

Пентагон анонсировал встречу глав Минобороны Израиля и США

Пентагон: Остин встретится с Галантом 9 октября и обсудит Ближний Восток
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галантом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

Остин примет у себя Галанта в среду, 9 октября, с официальным визитом, анонсировали в министерстве. «Для обсуждения текущего развития ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США дополнительно направляют на Ближний Восток 2-3 тысячи солдат на фоне ударов Израиля по шиитскому движению «Хезболла». Дополнительные силы укрепят безопасность уже находящихся в регионе 40 тысяч американских военнослужащих.

Тель-Авив получит от США 8,7 миллиарда долларов в рамках пакета помощи на текущие военные нужды.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден придумал план помощи Украине перед уходом с поста президента. В чем он заключается?

      На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

      В ООН заявили об угрозе безопасности миротворцев из-за Израиля

      Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

      В Финляндии обратились к властям из-за плана по России

      Пентагон анонсировал встречу глав Минобороны Израиля и США

      Причину предложения банками вкладов под 20 процентов годовых объяснили

      Учительница занялась сексом с 17-летним учеником в машине и пожаловалась на последствия

      Число пострадавших при обстреле со стороны Ливана израильтян выросло до десяти

      Дуров узнал о беременности своей девушки на допросе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше