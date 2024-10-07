Пентагон анонсировал встречу глав Минобороны Израиля и США

Пентагон: Остин встретится с Галантом 9 октября и обсудит Ближний Восток

Глава Пентагона Ллойд Остин встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галантом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

Остин примет у себя Галанта в среду, 9 октября, с официальным визитом, анонсировали в министерстве. «Для обсуждения текущего развития ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США дополнительно направляют на Ближний Восток 2-3 тысячи солдат на фоне ударов Израиля по шиитскому движению «Хезболла». Дополнительные силы укрепят безопасность уже находящихся в регионе 40 тысяч американских военнослужащих.

Тель-Авив получит от США 8,7 миллиарда долларов в рамках пакета помощи на текущие военные нужды.

