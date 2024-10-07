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10:04, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о хакерской атаке на сервисы ВГТРК

«Газета.Ru»: ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Хакеры устроили атаку на онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК. Об этом стало известно «Газете.Ru».

«ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии», — заявил изданию источник. По его данным, компания столкнулась с очень серьезной проблемой из-за атаки, злоумышленники якобы стерли все данные с серверов.

В ВГТРК заявили, что прокомментировать данные о хакерской атаке не представляется возможным.

При попытке включить на сайте ВГТРК прямой эфир каналов «Россия 24» и «Россия 1», а также входящих в холдинг радиостанций появляется уведомление о том, что сервис недоступен. При этом, как уточняет Baza, каналы работают в штатном режиме на телевизоре.

Ранее компания Cloudflare заявила, что отразила мощную DDoS-атаку с использованием взломанных роутеров из разных стран мира, включая Россию. Вредоносному вмешательству подверглись организации из различных сфер.

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      Маргарита Щигарева
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