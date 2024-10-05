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14:36, 5 октября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о взломе российских роутеров для мощной DDoS-атаки в мире

Cloudflare отразила мощную DDoS-атаку с использованием взломанных роутеров из РФ

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Cloudflare отразила мощную DDoS-атаку с использованием взломанных роутеров из разных стран мира, включая Россию. Об этом стало известно из официального сообщения в блоге компании.

Атакам подверглись организации из различных секторов со всего мира: финансов, интернета и телекоммуникаций. Атаки охватывали всю доступную пропускную способность веб-сайтов и выводили их из строя.

Как было зафиксировано в течение сентября, мощность атак превышала 3 терабит в секунду, с пиковыми значениями до 3,8, а количество таких атак превысило отметку в 100.

По предварительным данным, для проведения DDoS-атак хакеры взломали камеры наблюдения и роутеры из России, США, Вьетнама, Испании и Бразилии.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о тысячах отраженных с начала 2024 года DDoS-атак. В ведомстве уточнили, что основные атаки идут из зарубежных стран. Среди них — США, Финляндия, Германия и Великобритания.

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      Елена Торубарова
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