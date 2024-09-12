В Роскомнадзоре сообщили о тысячах отраженных с начала 2024 года DDoS-атак

Роскомнадзор сообщил, что с начала 2024 года было отражено 5,8 тысячи DDoS-атак

В Роскомнадзоре сообщили о тысячах отраженных с начала года DDoS-атак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Только за август этого года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1235 DDoS-атак на системы защищаемых организаций, за 2024 год — 5839 таких атак», — сообщили в Роскомнадзоре. Для отражения атак используется Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА), начавшая работу в марте 2024 года.

В ведомстве также отметили, что основные атаки идут из зарубежных стран. Среди них — США, Финляндия, Германия и Великобритания.

В июне сообщалось, что сотовый оператор МТС подвергся мощной кибератаке. Она велась из Польши, Италии и Испании и продолжалась около двух часов.

В марте глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о тысячах DDoS-атаках, которым подверглись ресурсы дистанционного электронного голосования. Она заявила, что их удалось отразить.