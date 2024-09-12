Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:04, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре сообщили о тысячах отраженных с начала 2024 года DDoS-атак

Роскомнадзор сообщил, что с начала 2024 года было отражено 5,8 тысячи DDoS-атак

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

В Роскомнадзоре сообщили о тысячах отраженных с начала года DDoS-атак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Только за август этого года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1235 DDoS-атак на системы защищаемых организаций, за 2024 год — 5839 таких атак», — сообщили в Роскомнадзоре. Для отражения атак используется Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА), начавшая работу в марте 2024 года.

В ведомстве также отметили, что основные атаки идут из зарубежных стран. Среди них — США, Финляндия, Германия и Великобритания.

В июне сообщалось, что сотовый оператор МТС подвергся мощной кибератаке. Она велась из Польши, Италии и Испании и продолжалась около двух часов.

В марте глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о тысячах DDoS-атаках, которым подверглись ресурсы дистанционного электронного голосования. Она заявила, что их удалось отразить.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Все идет по плану». Зеленский подтвердил контрнаступление России под Курском и заявил, что Украина была готова

      В Кремле заявили об ожидании подтверждения участия президента Ирана в саммите БРИКС

      Путину рассказали о прошедших в Киеве переговорах Моди и Зеленского

      В европейской стране выделят миллиарды на продвижение велосипеда как городского транспорта

      Россиян научили готовить организм к осени

      МИД Китая заявил об укреплении стратегического сотрудничества России и Китая

      У россиянина в гараже нашли крупный схрон с оружием

      Турфирма пообещала россиянам поездки за границу и обманула их на сотни тысяч рублей

      Продюсер рассказал о гонораре Настасьи Самбурской

      Объятия Карла III с юными спортсменками попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше