В ЦИК сообщили о сотнях DDoS-атак на ресурсы электронного голосования

Памфилова: ресурсы электронного голосования подверглись более 420 тыс. атак

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись более 420 тысячам DDoS-атак с начала выборов президента России. Ее слова приводит ТАСС.

Всего, по словам, Памфиловой, на электронные ресурсы ЦИК было совершено более 12 миллионов DDoS-атак. По ее словам, их удалось отразить. «Системы отработали штатно», — заключила она.

Глава ЦИК также назвала беспрецедентным степень внешнего воздействие на выборы президента России в этом году.

Она заявила, что внешнее воздействие на российские выборы было вызвано тем, что Запад не предполагал, с каким результатом они завершатся.

17 марта Памфилова заявляла, что с начала выборов на систему ДЭГ совершили 280 тысяч DDoS-атак. Глава ЦИК подчеркнула, что все атаки удалось отразить средствами внутренней защиты и Роскомнадзора.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта в 20:00 по местному времени. 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.