Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:34, 18 марта 2024Интернет и СМИ

В ЦИК сообщили о сотнях DDoS-атак на ресурсы электронного голосования

Памфилова: ресурсы электронного голосования подверглись более 420 тыс. атак

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись более 420 тысячам DDoS-атак с начала выборов президента России. Ее слова приводит ТАСС.

Всего, по словам, Памфиловой, на электронные ресурсы ЦИК было совершено более 12 миллионов DDoS-атак. По ее словам, их удалось отразить. «Системы отработали штатно», — заключила она.

Глава ЦИК также назвала беспрецедентным степень внешнего воздействие на выборы президента России в этом году.

Она заявила, что внешнее воздействие на российские выборы было вызвано тем, что Запад не предполагал, с каким результатом они завершатся.

17 марта Памфилова заявляла, что с начала выборов на систему ДЭГ совершили 280 тысяч DDoS-атак. Глава ЦИК подчеркнула, что все атаки удалось отразить средствами внутренней защиты и Роскомнадзора.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта в 20:00 по местному времени. 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?

      Медведчук пожалел простых украинцев и малый бизнес страны

      Инстасамка показала квартиру

      Стало известно о пострадавших после срабатывания системы ПВО над Белгородом

      Украина подтвердила отказ продлевать контракт с «Газпромом»

      Кристен Стюарт оголила грудь для модного журнала

      Глава ЦИК назвала число признанных недействительными бюллетеней

      У людей каменного века обнаружили опасные инфекции

      Лолита отреагировала на призыв Собчак «зайти в ту дверь»

      Раскрыты имена ставших звездами благодаря Пугачевой артистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше