Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:27, 13 июня 2024Интернет и СМИ

Российский сотовый оператор подвергся мощнейшей кибератаке

Мощнейшая за год DDoS-атака на МТС велась из Турции, Испании и Польши

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Российский оператор сотовой связи МТС подвергся мощнейшей за год кибератаке, сообщили РИА Новости в компании. Уточняется, что нападение велось одновременно из Китая, Польши, Эквадора, Испании и Турции, в нем были задействованы 20 тысяч устройств.

«Атака продолжалась около 2 часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак "МТС RED" составило считанные минуты», — заявили в МТС.

Ранее директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов сообщил, что с начала спецоперации на Украине выросла интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры.

В числе наиболее распространенных инструментов хакеров дипломат назвал вредоносное программное обеспечение (ПО), фишинговые и DDoS-атаки на внешние сервисы, включая сайты, серверы и сетевое оборудование.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предложили защитить от зарплат на руки ниже МРОТ. Какие уловки сегодня применяют недобросовестные работодатели?

      18-летняя королева красоты расправилась с сыном своего бойфренда

      Россиянам старше 50 лет посоветовали топ-3 упражнения для сжигания жира

      Джессику Симпсон обругали в сети за непристойный наряд на выпускном дочери

      В Норвегии напомнили слова Путина после появления атомной подлодки у берега Кубы

      Двух российских бизнесменов задержали за незаконную легализацию мигрантов

      Вступившая в ВСУ экс-костюмер Зеленского умерла

      Чемпиона по поеданию хот-догов отстранили от конкурса из-за спонсора

      Москалькова назвала число уволенных со службы участников СВО

      ФСБ задержала вымогавшую у россиян деньги преступную группу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше