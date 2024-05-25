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08:42, 25 мая 2024Интернет и СМИ

В МИД рассказали о кибератаках на российские объекты

Люкманов: хакеры совершают кибератаки на РФ через подсети зарубежных компаний
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что с начала спецоперации на Украине выросла интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД. Его слова приводит РИА Новости.

Люкманов рассказа о кибератаках на российские объекты и подчеркнул, что хакеры совершают их через подсети зарубежных компаний. «Сталкиваемся и с тщательно подготовленными многовекторными, комбинированными операциями», — отметил он.

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Среди наиболее распространенных инструментов хакеров дипломат назвал вредоносное программное обеспечение, фишинговые и DDoS-атаки на внешние сервисы, включая сайты, серверы и сетевое оборудование.

Ранее Люкманов рассказал, что НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России. В качестве ключевого полигона Вашингтон использует Украину, чьи хакеры осуществляют атаки под руководством экспертов из Североатлантического альянса.

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      Марина Совина
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