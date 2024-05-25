В МИД рассказали о сети киберлабораторий НАТО у границ России

Дипломат МИД Люкманов: НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России

Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ страны в Эстонии, Латвии, Финляндии и Румынии. Его слова приводит РИА Новости.

Люкманов подчеркнул, что США давно отрабатывают способы ведения гибридной войны против России в информационной отрасли. В качестве ключевого полигона Вашингтон использует Украину, чьи хакеры осуществляют атаки под руководством экспертов из НАТО.

«Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения (буквально на днях в США завершились учения Cyber Flag), в оде которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере», — рассказал дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность ввода войск на Украину. «У нас нет никаких намерений направлять сухопутные войска НАТО в страну», — отметил он.