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07:29, 25 мая 2024Мир

В МИД рассказали о сети киберлабораторий НАТО у границ России

Дипломат МИД Люкманов: НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ страны в Эстонии, Латвии, Финляндии и Румынии. Его слова приводит РИА Новости.

Люкманов подчеркнул, что США давно отрабатывают способы ведения гибридной войны против России в информационной отрасли. В качестве ключевого полигона Вашингтон использует Украину, чьи хакеры осуществляют атаки под руководством экспертов из НАТО.

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«Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения (буквально на днях в США завершились учения Cyber Flag), в оде которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере», — рассказал дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность ввода войск на Украину. «У нас нет никаких намерений направлять сухопутные войска НАТО в страну», — отметил он.

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      Марина Совина
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