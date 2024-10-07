Стало известно о причине экстренного укрепления ВСУ обороны Покровска

OSINT-аналитик: раскрыта причина экстренного укрепления ВСУ обороны Покровска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень сильно опасаются фланговых ударов, с помощью которых Российские войска взяли большую часть городов после установления контроля над Авдеевкой. Об этом сообщает OSINT-аналитик Клемент Молин в соцсети X.

Сообщается, что российская армия уже проломила первые две линии обороны Покровска. Оставшиеся две линии создавались с расчетом на южный или юго-восточный удар и в меньшей степени учитывают охват городов с севера. Также в укреплениях не так много бетонных сооружений, как изначально считалось.

Также появилась информация, что ВСУ копают укрепления и на границе между Днепропетровской областью и Донецкой народной республикой (ДНР), то есть далеко за Покровском. Аналитик отмечает, что в случае взятия Российскими войсками Покровска, до границ Днепропетровской области останется пройти 15 километров.

Ранее эстонская разведка назвала сроки выхода ВСУ из Покровска. Заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн сообщил, что ВСУ будут вынуждены уйти из Покровска к концу года.

