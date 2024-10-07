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12:35, 7 октября 2024Россия

Стало известно о взрыве на судне в Санкт-Петербурге

Два человека пострадали при взрыве на ледоколе «Капитан Косолапов» в Петербурге

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Два человека пострадали при взрыве на ледоколе «Капитан Косолапов» в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

По информации портала, взрыв на судне произошел во время ремонтных работ, причиной инцидента стал оставшийся в оборудовании газ. Уточняется, что у обоих пострадавших зафиксировали ожоги тела, а у одного из рабочих — черепно-мозговая травма.

Представители Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК назвали происшествие на судне «нештатной ситуацией» и сообщили о начале доследственной проверки по части 1 статьи 216 УК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».

Ранее сегодня, 7 октября, стало известно о пострадавших при пожаре на нефтебазе в Крыму.

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      Марк Леонов
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