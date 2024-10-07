Стало известно о пострадавших при пожаре на нефтебазе в Крыму

Три человека пострадали при пожаре на нефтебазе в Феодосии

Три человека, по неофициальным данным, пострадали в результате пожара на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, среди пострадавших есть те, кого пришлось госпитализировать. О скольких раненых идет речь — не уточняется.

Предварительно, на территорию нефтебазы прилетели две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате оказались повреждены пять резервуаров с топливом, два из которых полностью разрушены. Кроме того, ограничено движение поездов на участке Владиславовка—Феодосия.

Официально информацию об атаке ВСУ на нефтебазу власти пока не подтверждали. В Минобороны лишь сообщили, что за ночь 7 октября над Крымом сбили 12 беспилотников.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался в ночь на 7 октября после серии мощных взрывов. В Феодосии объявили режим ЧС техногенного характера, власти также перекрыли две улицы близ объекта. Пожар попал на видео.