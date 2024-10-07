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07:49, 7 октября 2024Россия

Появились подробности пожара на нефтебазе в Крыму

Shot: до начала пожара на нефтебазе в Феодосии над городом прогремели взрывы
СюжетПожар в Крыму

Фото: Globallookpress.com

До начала пожара на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма жители слышали несколько мощных взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, взрывы прогремели в районе 4.25 утра по местному времени (совпадает с московским). За ними последовало огненное зарево и дым у нефтебазы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предварительно, пытались атаковать несколько районов Крыма. В ночь на понедельник, 7 октября, жители Сакского района полуострова, а также Евпатории и Севастополя сообщали о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) и пролете беспилотников.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался в ночь на 7 октября. Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. О причинах ЧП пока не сообщается. В сети уже опубликовали кадры с места пожара. В Феодосии из-за ЧП перекрыли две улицы, работодателей призвали с пониманием относиться к опозданием сотрудников из-за временных ограничений.

По данным Минобороны, над Крымом ночью сбили 12 беспилотников. Всего над пятью регионами России перехватили 21 беспилотник. Украина также пыталась ударить по Воронежской, Брянской, Курской и Белгородской областям.

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      Анастасия Шейкина
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