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07:18, 7 октября 2024Россия

Из-за пожара на нефтебазе в Крыму перекрыли часть улиц

Мэр Феодосии Ткаченко: из-за пожара на нефтебазе перекрыты две улицы

Фото: Globallookpress.com

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе решили перекрыть движение на двух улицах. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко в Telegram-канале.

По его данным, движение перекрыто по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассы до района автовокзала. Глава администрации Феодосии призвал водителей учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездки.

«Прошу с понимаем отнестись к возможному опозданию сотрудников в связи с перекрытием движения на некоторых улицах и изменениями в графике движения общественного транспорта», — обратился к работодателям Крыма Ткаченко.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался в ночь на понедельник, 7 октября. Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. О причинах ЧП пока не сообщается. В сети уже опубликовали кадры с места пожара.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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