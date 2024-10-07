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09:54, 7 октября 2024Россия

Мэр Феодосии объявил о режиме ЧС из-за пожара на нефтебазе

Мэр Феодосии Ткаченко: из-за пожара на нефтебазе введен муниципальный режим ЧС
СюжетВзрывы в Крыму

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Ткаченко.

«Напоминаю, что доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен», — объявил Ткаченко.

О введении режима ЧС сообщалось и ранее — информация появилась на странице администрации города во «ВКонтакте». Советник главы Крыма Олег Крючков назвал официальную публикацию «недостоверной информацией», и заявление о режиме ЧС пропало со страницы сообщества. Власти города объяснили публикацию технической ошибкой.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался в ночь на 7 октября, до этого жители сообщали о мощных взрывах. Кадры с места пожара появились в сети.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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