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08:13, 7 октября 2024Россия

В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе

Власти ввели режим техногенной ЧС в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Фото: Global Look Press

В городе Феодосия на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Об этом сообщила администрация города в соцсети «ВКонтакте».

«По информации отдела по вопросам ГО и ЧС Администрации города Феодосии, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в сообщении администрации.

Согласно информации МЧС, режим техногенной ЧС вводится, когда в результате какого-либо происшествия на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, а также возникает угроза окружающей среде и жизни и здоровью жителей.

При этом советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале опроверг введение режима ЧС. По его данным, заседания по этому вопросу еще не проводилось.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался в ночь на 7 октября, до этого жители сообщали о мощных взрывах. Никто не пострадал. О причинах ЧП пока не сообщается. В сети уже опубликовали кадры с места пожара.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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