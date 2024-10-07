Власти Феодосии заявили о введении ЧС по технической ошибке

Администрация Феодосии: режим ЧС из-за пожара на нефтебазе пока не вводился

Сообщение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Феодосии произошло по технической ошибке, режим пока не вводился, сообщили власти города в Telegram-канале.

«Коллеги, произошла техническая ошибка. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен», — отметили власти. По их данным, заседание комиссии еще не проводилось.

Ранее администрация Феодосии в соцсети заявила о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Через некоторое время сообщение было удалено. Советник главы Крыма Олег Крючков также опроверг опубликованную информацию. По его словам, заседания по этому вопросу еще не проводилось.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма вспыхнул в ночь на 7 октября, до этого жители рассказали о мощных взрывах.